Нур-Султан, , 13:46 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2019 года в Казахстане добыли 71,9 млн тонн угля, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 17 сентября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

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По итогам первой половины 2019 года из Казахстана на экспорт отправлено 11,94 млн тонн или 22% от общего объема добычи. За шесть месяцев в республику импортировано 311 тыс. тонн.

Напомним, в 2018 году в Казахстане добыли 118,5 млн тонн угля, что на 5,5% больше, чем в 2017 году. Больше всего угля добывают в Павлодарской — 70,6 млн тонн, Карагандинской — 39,4 млн тонн и Восточно-Казахстанской областях — 8,3 млн тонн.

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