Берлин, , 13:43 — REGNUM Маркус Дуйсманн покидает компанию BMW, чтобы стать новым генеральным директором Audi. Об этом 29 июля сообщается на портале Carscoops.

К своим обязанностям в новой компании Дуйсманн приступит 1 апреля 2020 года. До этого момента у него будет полугодовой отпуск по окончании трудового договора с BMW.

Сообщается, что будущему главе Audi 50 лет. Он родился на северо-западе Германии в городе Мюнстерланд. Свою трудовую деятельность Дуйсманн начал в концерне Daimler. Что касается работы BMW, то там он трудится с 2007 года. Причём с октября 2016 года по июль 2018 года Дуйсманн входил в правление BMW. Перед увольнением из баварской компании Маркус отвечал за закупки и работу с поставщиками.

Напомним, бывший генеральный директор Audi Руперт Штадлер был вынужден временно уйти в отставку в июне 2018 года после того, как был арестован во время расследования скандала о выбросах машин с дизельным мотором. Тогда бывший коммерческий директор марки был временно объявлен новым исполнительным директором компании.

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