Париж, , 13:42 — REGNUM Большинством голосов депутаты Европейского парламента 17 сентября поддержали назначение Кристин Лагард на должность председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Трансляция голосования из зала заседания в Страсбурге велась на официальном сайте законодательного органа Евросоюза.

Кандидатуру Лагард поддержало 394 депутата из 649. Это является окончательным утверждением ее на пост.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября данное назначение поддержал Комитет Европарламента по экономике и монетарным делам во время заседания в Брюсселе.

Ранее Кристин Лагард занимала должность директора-распорядителя Международного валютного фонда. Она стала первой женщиной на данном посту и находилась на нем с 2011 по 2019 год, пока не ушла в связи с назначением в ЕЦБ.