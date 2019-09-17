Сеул, , 13:27 — REGNUM После подтверждения первого случая заражения африканской чумой свиней (АЧС) в Южной Корее выросли цены на свинину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Institute for Animal Products Quality Evaluation.

Свиньи (сс)zoosnow

По их словам, за одни сутки на 14 оптовых рынках страны стоимость 1 кг свинины выросла на 32,9%, до 6062 вон (~$5,1).

Известно, что в столичном регионе стоимость одного килограмма мяса выросла на 59,8%, до 6658 вон (~$5,6), в Пухоне — на 48,8%, до 5995 вон (~$5,04), в регионе Ённам — на 37,2%, до 6401 вон (~$5,38).

Эксперты отмечают, что стоимость свинины в гипермаркетах и других крупных точках увеличится примерно через неделю-две, после того, как закончатся запасы на складах.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.