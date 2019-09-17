Нур-Султан, , 13:17 — REGNUM Финансирование международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в Казахстане планируется сократить на 40%. Об этом 17 сентября заявил первый заместитель председателя МФЦА Кайрат Айтекенов, сообщает агентство «Казинформ».

Он уточнил, что бюджетная заявка сокращается на 40% по сравнению с 2019 годом. Зампредседателя отметил, что в 2020 году планируется выделить 13 млрд тенге ($33,7 млн), в 2021 году — 12 млрд тенге ($31 млн), в 2022-м — 10 млрд тенге ($26 млн).

Айтекенов добавил, что эти средства будут направлены на содержание суда МФЦА, арбитражного центра, совета по управлению и комитета по регулированию финансовых услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев открыл здание суда и международного финансового центра «Астана». В здании также расположится арбитражный центр МФЦА.

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