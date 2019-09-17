Уфа, , 13:12 — REGNUM В Башкирии в сравнении с прошлым годом повысилась урожайность сахарной свеклы. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

По сообщению чиновников, в среднем по республике урожайность сахарной свеклы составляет 334 центнера с гектара. В прошлом году этот показатель составил 292 центнера/г.

В результате, в Башкирии на сегодняшний день убрано порядка 354 тыс. тонн сладких корнеплодов. Это почти на 120 тыс тонн больше, чем в прошлом году.

На 20 процентов стали выше в сравнении с прошлым годом и темпы уборки сахарной свеклы. Так, на 17 сентября корнеплод убирают в 21 районе Башкирии.

По словам сотрудников центра сельхозконсультирования Башкирии, сахарная свекла убрана с площади 10,6 тыс. гектаров, что составляет 22 процента всего объёма. Для сравнения в прошлом году свёкла была выкопана с 8 тыс. гектаров.