Нейпьидо, , 12:59 — REGNUM Южнокорейский банк Suhyup Bank открыл свое дочернее предприятие за рубежом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, сегодня, 17 сентября в Нейпьидо состоялась церемония открытия Suhyup Micro Finance Myanmar.

Известно, что представители банка рассматривают возможность расширения своего финансового бизнеса в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Камбодже и Индонезии.

«Мы стремимся сделать все возможное, чтобы заслужить доверие к нашим продуктам и услугам, — сообщили представители банка. — Мы продолжим соблюдать культурные особенности и законы Мьянмы, чтобы избежать трудностей в будущем».