Владикавказ, , 12:53 — REGNUM В Северной Осетии получили поддержку на открытие собственного дела 20 предпринимателей. Всего в конкурсе на получение грантов участвовал 41 начинающий бизнесмен. Победителей определила специальная комиссия министерства экономического развития республики, сообщили ИА REGNUM 17 сентября в пресс-службе ведомства.

Каждому из них будет выделено в среднем 150 тыс. рублей. Стоит отметить, что поле деятельности начинающих предпринимателей обширно — от центра детской психологии и развития речи до разведения крупного рогатого скота и проектов в производственной сфере.

В минэкономики отметили, что ежегодно поддержка властей начинающему бизнесу Северной Осетии растет. Так, если в 2017 году была выделена помощь всего 12 предпринимателям, то в 2018 и в 2019 году их число выросло до 20.