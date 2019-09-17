Рига, , 12:47 — REGNUM

Налоговики Латвии фиксируют недостачу налога на добавленную стоимость и подоходного налога за период в восемь месяцев 2019 года. НДС собрано на сумму в 1,685 млрд евро, что на 0,7% меньше, чем было запланировано, а подоходного налога собрано 18,088 млн евро, что вообще составляет лишь 14,3% от запланированного объёма, сообщает сегодня, 17 сентября, латвийское новостное агентство LETA.

В налоговой службе отмечают, что последняя недостача связана с ростом объёмов налоговых возвратов предприятиям.

В целом сбор всех налогов суммарно превышает запланированные объёмы. За восемь месяцев госказна пополнилась суммой от сбора всех налогов и акцизов в 6,446 млрд евро, что почти на 21 млн евро или 0,3% больше, чем ожидалось.