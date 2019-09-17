Рига, , 12:42 — REGNUM Латвийский филиал шведского банка Swedbank сегодня, 17 сентября, констатировал снижение возможностей жителей Риги купить недвижимое имущество. Рост зарплат оказался ниже роста цен, что привело к снижению индекса доступности жилья, пишет латвийский новостной портал Delfi.

Падение индекса во втором квартале 2019 года зафиксировано на 4,7 пункта, сейчас он составляет 182,1 пункт. Банковские аналитики отмечают, что годовой рост цены сделок купли-продажи квартир в Риге составил 9,3%, а годовой рост зарплат — 6,9%. Вырос на две недели и период накопления средней семьи на первый взнос при приобретении жилья. Теперь этот срок составляет почти два года.

Цена за один квадратный метр на вторичном жилищном рынке в Риге составляет 850−950 евро, а квартиры в новостройках или в капитально отремонтированных домах обходится от 1,5 тыс. евро за квадратный метр.

По правилам кредитования в Латвии, сумма на покрытие ипотечных обязательств не должна превышать 30% от зарплаты лица или суммарного дохода семьи.