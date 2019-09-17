Москва, , 12:40 — REGNUM Несмотря на то, что ОПЕК может восполнить пробел в поставках саудовской нефти при необходимости после совершения атак на крупнейший нефтеперерабатывающий завод Абкаик, цены на нефть продолжают рост. В первую очередь это связно с тем, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, создавая угрозу возможного дефицита нефти в мировом эквиваленте, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«С другой стороны, не исключены возможные новые атаки со стороны повстанцев-хуситов из Йемена. Хотя США обвиняют в атаках Иран, хотя со своей стороны, Иран полностью отрицал свою причастность.

Однако стратегия Ирана по противодействию кампании США по максимальному давлению постоянно опирается на атаки через посреднические группы, что позволяет Тегерану отрицать ответственность.

Для глобального рынка нефти, если не для мировой экономики, Абкаик является единственным наиболее ценным объектом не только для Саудовской Аравии, но и рынка нефти и мировой экономики. Ведь Саудовская Аравия является первым в мире крупнейшим экспортером нефти и вторым, после США, производителем нефти.

В моменте потеря почти на 6% мирового предложения ударила по рынку и дала четко понять, что дисбаланс спроса и предложения на мировой арене может резко измениться в любой момент.

Подобные опасения, присутствующие на финансовых рынках способны толкать цены вверх, поскольку крупные участники рынка стараются оказаться в числе первых в моменты конкуренции за лучшую цену между собой.

Важно понимать, что крупные инвесторы определяют для себя цены в пределах $80 за баррель, поскольку именно этого и добивалась Саудовская Аравия, чтобы сформировать положительное сальдо своего бюджета.

В этой связи при сохранении текущих условий, цены на нефть останутся стабильными с признаками роста. Нефть марки Brent может достигнуть $69 за баррель, а нефть марки WTI может достигнуть $63 за баррель», — считает эксперт.

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