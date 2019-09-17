Тбилиси, , 12:35 — REGNUM Последние исследования, проведенные в Грузии по заказу Национал-демократического института (NDI), выложили неутешительные для нынешней власти результаты: зафиксирована самая низкая после 2010 года оценка уровня развития страны. Об этом представители NDI сообщили на презентации результатов опроса общественного мнения 17 сентября.

По данным опроса, среди населения растет недовольство нынешним экономическим состоянием Грузии, главными проблемами в экономике остаются отсутствие рабочих мест, падение курса лари, рост цен и инфляция, нищета.

Лишь треть населения считает, что нынешнее поколение живет лучше поколения родителей. И половина населения заявляет, что сегодня у них намного меньше финансовых возможностей, чем было 5 лет назад. Еще половина населения в ходе опроса констатировала, что за последние 6 месяцев были случаи, когда не могли оплатить счета по коммунальным платежам.

На вопрос, какие вопросы они считают главными национальными вопросами, 48% опрошенных назвали рабочие места, точнее их отсутствие, 34% — инфляцию и рост цен, 33% — нищету, и лишь на 4-м месте по итогам опроса оказалась проблема территориальной целостности, оказавшаяся главной для 29% опрошенных.

Экономическое положение Грузии участники данного исследования в целом оценили негативно. Плохим назвали его 63% респондентов, средним — 31%, и лишь для 4% экономическое положение Грузии оказалось хорошим.

Всю ответственность за нынешнее экономическое состояние Грузии 84% опрошенных возложили на правительство, 2% — на парламент, 1% — на мировую экономику, 1% — на само население, 1% — на коммерческие банки и 1% — на оппозицию.

Среди сильных сторон грузинской экономики выделили туризм (48%) и сельское хозяйство (31%). Третье место в этом рейтинге заняло заводское производство, набравшее 6%, а на 4-м месте оказались финансовые услуги (3%).

Опросы по заказу NDI в Грузии проводит грузинская исследовательская организация — центр исследовательских ресурсов CRRC. Нынешний опрос был проведен в период с 13 по 29 июля, и в нем приняли участие свыше 2100 респондентов в Тбилиси и регионах страны.