Уфа, , 12:44 — REGNUM Операционный микроскоп OPMI Vario 700 поступил в республиканский клинический онкологический диспансер г Уфы. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, «операционный микроскоп отличает высокое качество оптики, наличие вариоскопического объектива, бинокулярный раздвижной тубус с изменяемым фокусным расстоянием, большая кратность увеличения, окуляры с широким диапазоном диоптрийной регулировки, видео фиксация и сохранение данных».

Данное оборудование существенно повысит качество выполняемых операций, проводимых в онкологическом диспансере Башкирии.

Напомним, что операционный микроскоп является обязательным оборудованием для выполнения микрохирургических эндоларингеальных вмешательств с применением СО2 лазера. Он незаменим при невролизе и пластике возвратного нерва и лицевого нерва в сложных клинических случаях при опухолях щитовидной железы, околоушной слюнной железы.

Данное оборудование поступило в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».