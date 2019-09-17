Киев, , 12:27 — REGNUM Компания «Нафтогаз» и международный трейдер подписали соглашение о поставке на Украину 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года. Об этом сообщает 17 сентября пресс-служба украинской компании.

Продавец топлива не указан, отмечено, что речь идет о «крупном международном трейдере» и «гарантированных физических поставках». Таким образом «Нафтогаз» готовится к отопительному сезону.

Директор интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов отметил «качественную подготовку» к холодному сезону и подчеркнул, что теперь на Украине будет тепло вне зависимости от «действий Газпрома». Он добавил, что рассматриваются другие соглашения с европейскими трейдерами о поставках газа в новом году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антимонопольный комитет Украины указал на отсутствие в «Нафтогазе» полной и точной информации для потребителей, из-за чего они могут быть введены в заблуждение относительно зимних запасов газа.

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