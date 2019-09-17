Архангельск, , 12:17 — REGNUM Эксперты из Норвегии и России обсудят добычу и переработку водорослей, промысел и переработку морского зверя на конференции в Архангельске.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, III Российско-норвежская Поморская конференция по рыболовству состоится 19 сентября в Архангельске.

Отметим, что первая международная конференция по рыболовству состоялась в Архангельске в 2017 году. Вторая прошла в норвежском городе Вардё в 2018 году. Темой мероприятия в 2017 и 2018 годах была организация любительского и прибрежного рыболовства. В этот раз эксперты обсудят добычу и переработку водорослей, промысел и переработку морского зверя.

В конференции примут участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель губернского совета губернии Финнмарк Норвегии Рагнхильд Вассвик.

Напомним, в Архангельской области находится единственный в России водорослевый комбинат, занимающийся добычей и глубокой переработкой дико растущих арктических водорослей: фукуса, ламинарии и анальфеции.