Вашингтон, , 12:20 — REGNUM По состоянию на июль 2019 года, в США 107,8 миллиона человек (71% от всех несельскохозяйственных работников) работали в частных отраслях, предоставляющих услуги, согласно последнему отчету американского Бюро трудовой статистики.

Среди основных секторов сферы услуг наиболее крупными являются торговля, транспорт и коммунальные услуги (27,8 млн работников), за ними следуют услуги в области образования и здравоохранения (24,3 млн), профессиональные и деловые услуги (21,5 млн), а также досуг и туризм (16,7 млн).

За пределами частного сектора сферы услуг около 22,5 млн жителей США по состоянию на июль работали в правительстве, из них около двух третей — на местном уровне. Почти 12,9 млн жителей США заняты на производстве.

Отметим, по данным исследовательского центра Pew, рабочие в США стали значительно реже вступать в профсоюзы: за последние 35 лет доля американских рабочих, принадлежащих к профсоюзам, сократилась примерно вдвое.