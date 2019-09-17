п.г.т. Знаур, , 12:07 — REGNUM Премьер Южной Осетии Эрик Пухаев 16 сентября проинспектировал строительство 18-квартирного жилого дома в поселке Знаур и сделал ряд замечаний подрядчику. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Объект строится в рамках российской Инвестпрограммы содействия социальному и экономическому развитию республики. Подрядные работы выполняет ООО «Шанс», на проект, согласно договору, выделено 56,7 млн рублей. Выяснилось, что строители не соблюдают график работ. Эрик Пухаев потребовал в кратчайшие сроки наверстать упущенное время.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Южную Осетию приезжала делегация из Москвы во главе с заместителем министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорем Кошиным. Целью визита являлось обсуждение промежуточных результатов строительства в рамках инвестиционной программы по содействию социально-экономическому развитию Южной Осетии 2018−2019 годов.

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