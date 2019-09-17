Нижний Новгород, , 11:54 — REGNUM В рамках адресной инвестиционной программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» в 2019 году будут газифицированы 13 населенных пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам губернатор Глеба Никитина, семь объектов газоснабжения уже запущены в эксплуатацию.

Глава области добавил, что по программе на газификацию в 2019 году будет направлено 203 млн рублей, из которых 155 млн рублей предоставит областной бюджет.

Никитин напомнил, что президент России Владимир Путин назвал газификацию приоритетным направлением программы по улучшению качества жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, программа газификации Нижегородской области на 2018−2022годы предполагает строительство газопроводов-отводов протяженностью 11,2 км, двух газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов протяженностью 477 км, внутрипоселковых газопроводов протяженностью 219,46 км. Всего планируется газифицировать 56 населенных пунктов, показатель газификации должен составить к концу действия программы 85,73%. Общий объем финансирования программы из бюджетов всех уровней составит 3,819 млрд рублей, из которых областной бюджет направит 937,5 млн рублей, федеральный бюджет — 34,8 млн рублей. Основную часть финансирования программы планируется осуществить из других источников — 2,483 млрд рублей.