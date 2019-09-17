Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Сельхозпредприятиями Ленинградской области в 2019 году уже собрано 133 тыс. тонн зерновых культур при плане на этот год в 131,8 тыс. тонн. Причем, уборка продолжается, предстоит убрать зерно еще с 10% площадей, сообщили 17 сентября в областном правительстве.

«В нашем регионе выращивается фуражное зерно. Оно позволяет обеспечить кормами собственного производства скот, а значит уменьшить себестоимость молока, мяса, яиц, повысить эффективность сельскохозяйственного производства», — отметил зампред правительства Ленобласти — председатель комитета по агропромышленному комплексу Олег Малащенко.

Средняя урожайность зерновых составляет в регионе 39,2 ц/га, что почти на 40% выше среднероссийской.

Одновременно в Ленинградской области активно идет сбор урожая других сельскохозяйственных культур. Так, картофеля собрано 48% к плану, его урожайность на 10% превысила уровень прошлого года. Овощей собрано 34% к плану, урожайность возросла на 8% к 2018 году.

Для животных заготовлено 376 тыс. тонн кормов — 93% к плану. Уборочная кампания продолжается.

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