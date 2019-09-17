Москва, , 11:41 — REGNUM Доступ российских компаний к иностранным кредитам не является «мегачувствительным» фактором для экономики РФ. Об этом сообщила главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нельзя сказать, что снижение доступности внешнего кредита мегачувствительный фактор для России. Но это влияние на уверенность, рыночные факторы. Однако и при обрубании этих потоков история не будет ужасной», — сказала экономист.

Также эксперт отметила, что реальные доходы населения в 2020 году будут расти более высокими темпами и увеличатся на 2%.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист прогнозирует снижение инфляции в РФ уже в 2019 году