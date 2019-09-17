Ташкент, , 11:29 — REGNUM В 2018 году 6,3% населения Узбекистана испытывало нехватку продовольствия. Об этом говорится в проекте указа президента «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020−2030 годы», опубликованном на портале «Обсуждение проектов нормативно-правовых документов республики.

В рамках проекта документа правительство Узбекистана планирует сократить этот показатель в 2021 году до 5%, в 2025 году — на 3%. К 2030 году в Узбекистане планируют полностью избавиться от дефицита продовольствия. Кроме того, в 2018 году задержка роста наблюдалась у 10% детей. К 2025 году этот показатель планируют сократить до 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно вышеуказанному проекту указа президента, в Узбекистане планируют поэтапно отменить государственное регулирование цен на продовольственные товары и продукцию сельского хозяйства.

Читайте также: В Узбекистане планируют отменить госрегулирование цен на продовольствие

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане планируют отменить госрегулирование цен на продовольствие