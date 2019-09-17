Киев, , 11:22 — REGNUM Киев готов пойти на компромисс с бизнесменом Игорем Коломойским для урегулирования ситуации с «Приватбанком». Об этом в интервью газете Financial Times заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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«Я совершенно убеждён, что нам сейчас необходимо сосредоточиться на росте и искать совместные решения, а не тратить наши ресурсы на уничтожение друг друга», — подчеркнул председатель правительства.

Он отметил свой позитивный настрой «в отношении любого обращения, направленного на поиск компромисса». При этом Гончарук уверен, что любое решение по этому вопросу необходимо искать совместно с МВФ и согласовывать с фондом.

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Ранее Международный валютный фонд расценил отступление от национализации «Приватбанка» как негативный сигнал, который ставит под угрозу программу помощи Украине в объёме 3,9 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Приватбанк» был национализирован в декабре 2016 года, а 18 апреля 2019 года суд Киева вынес решение о незаконной национализации кредитного учреждения. В свою очередь олигарх Игорь Коломойский требует вернуть ему $2 млрд, которые он потерял вследствие незаконной национализации банка.

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