Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM В Екатеринбурге через месяц возобновится движение трамваев по Макаровскому мосту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Уже до конца сентября будут выполнены основные работы по прокладке новых трамвайных путей, а пуск подвижного состава состоится 21 октября. Ещё ранее до 15 октября планируют благоустроить прилегающую к мосту территорию.

Отметим, что на данный момент полностью готовы тротуары и велодорожки идущие через мост. Также завершилась установка перил ограждения.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за монтажа трамвайных путей на Макаровском мосту в минувшие выходные закрывалось движение автотранспорта по переправе.