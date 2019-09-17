Сеул, , 11:22 — REGNUM Политический конфликт между Южной Кореей и Японией, разгоревшийся в июле 2019 года, привёл к резкому сокращению импорта пива. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные таможенной службы.

Пиво (сс) rawpixel

В августе объём ввезённого в Южную Корею пива из Японии сократился сразу на 97%. Таким образом, по итогам последнего летнего месяца объём импорта составил лишь 223 тысячи долларов против 7,5 млн долларов за тот же период прошлого года.

Причиной негативной динамики стал бойкот со стороны южнокорейских потребителей в знак протеста против действий японского правительства, поясняют эксперты. В июле Токио ввёл жёсткие ограничения на экспорт в Южную Корею материалов для производства микросхем и полупроводников, что нанесло серьёзный ущерб южнокорейским производящим электроники.