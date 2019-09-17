Москва, , 11:19 — REGNUM Москва показывает значительный рост экспорта, сообщил ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

«По итогам первых семи месяцев 2019 года объем промышленного экспорта Москвы составил около 10 млрд долларов и увеличился по отношению к аналогичному периоду в прошлом года на более чем на 19%», — заявил он.

Ефимов отметил, что московские предприятия смогли нарастить за июль объём экспорта более чем на 2 млрд долларов. Продукция поставлялась в более чем 170 стран. Основными покупателями промышленной продукции из Москвы стали Великобритания, США, Германия, а также страны Евразийского экономического союза.

Как пояснил ИА REGNUM руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, росту объёма промышленного экспорта, в том числе, способствует реализация программ поддержки. Он отметил рост экспорта по ряду категорий продукции: механическое оборудование, техника, компьютеры; автотехника; радиолокационная аппаратура.