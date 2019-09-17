Мехико, , 12:10 — REGNUM «PEMEX осуществила самую успешную за всю свою историю финансовую операцию [по реструктуризации долга и продаже облигаций общей стоимостью 38 млрд долларов]», — заявил президент Мексики Андрес Лопес Обрадор вопреки отрицательным оценкам операции, данным рядом рейтинговых агентств. Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa.

Глава государства подчеркнул, что нефтегазовая компания Petróleos Mexicanos сумела реструктурировать свой долг, а также продать свои облигации по стоимости, в семь раз превышающей первоначальную, на общую сумму 38 млрд долларов.

Ранее ряд рейтинговых агентств заявляли, что 5 млрд долларов, на которые правительство собиралось капитализировать корпорацию, недостаточно для сокращения её долга. Лопес Обрадор, в свою очередь, объяснил, что вопреки расчётам аналитиков, «случилось так, что спрос оказался в шесть раз выше прогнозируемого».