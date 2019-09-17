Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области суд обязал директора сельскохозяйственной компании возместить ущерб, который нанесен бюджету из-за махинаций с субсидией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, ранее глава фирмы получил 12,5 млн рублей якобы на приобретение высокотехнологичного оборудования для убоя скота и переработки мяса. Для получения субсидии были предоставлены фальшивые документы.

В 2017 году директор признан виновным в особо крупном мошенничестве и оштрафован на 200 тыс. рублей. После этого в суд был подан гражданский иск о возмещении в бюджет незаконно полученных денежных средств. В итоге суд взыскал в пользу минсельхоза Оренбуржья 12,5 млн рублей.