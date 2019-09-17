17 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Что происходит в ООО КБ «АйМаниБанк», три года назад лишившегося лицензии?

Анастасия Степанова, , 11:17 — REGNUM В банкротном деле банка, некогда занимавшего 150 место в банковской системе России, решили идти проверенным путём. Уже в ноябре 2019 года московский арбитраж рассмотрит требование госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении четырёх бывших топ-менеджеров и акционеров «АйМаниБанка» к субсидиарной ответственности. Сумма претензий, вменяемых им, превышает 17 млрд рублей.

Деньги

Немного истории

Банк был учреждён в Республике Алтай в июле 1992 года и вплоть до 2013 года работал под названием ООО КБ «Алтайэнергобанк». Уже в январе 2013 года головной офис сменил адрес на Москву и организация стала называться «АйМаниБанк». В комментариях СМИ тогда представители банка чаще отмечали, что он нацелен на помощь гражданам в получении автокредитов.

2014 год, по открытым данным, банк закончил с прибылью порядка 120 млн рублей, а 2015 год стал для него неудачным — убыток составил почти 25 млн рублей. В 2016 году минимальные показатели собственного капитала банка снизились ниже допустимого уровня и уже 5 октября регулятор отозвал у него лицензию. В качестве обоснования называлось то, что в банке размещали денежные средства «в активы неудовлетворительного качества», а руководство «неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски». В итоге «досоздание резервов в необходимых объёмах привело к полной утрате собственных средств».

На тот момент банк был по размеру активов на 150-м месте в России. У него была сеть из 43 подразделений и штат на почти 800 человек. По бухгалтерскому балансу, обязательства перед клиентами на дату лишения лицензии составляли 22 300 707 000 рублей, из которых вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей — 21 252 963 000 рублей.

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Акционерами банка были 11 физических и юридических лиц. И. о главы правления Игорь Волчихин владел в ООО долей 9,64%, член совета директоров Александр Кашапов имел 13,45%. Ещё 9,95% контролировал Станислав Перминов — через кипрскую компанию «Ю-Эм Менеджмент лимитед», и столько же ООО «СибТранс», в которой на тот момент 75,4% доли принадлежало компании с Виргинских островов, аффилированной по цепочке юрлиц с Анатолием Гончаровым. И 9% контролировал Дмитрий Семенов (также через цепочку компаний, в том числе иностранных).

Дела банкротные

11 октября 2016 года ЦБ РФ обратился в московский арбитраж с банкротным иском. 19 января 2017 года ООО было обанкрочено, и начался этап конкурсного производства под «крылом» госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

«С учётом дополнений Банка России, по результатам проведённого обследования финансового состояния ООО КБ «АйМаниБанк» на дату отзыва лицензии (05.10.2016 год) было выявлено, что стоимость имущества (активов) кредитной организации составляет 8 246 023 000 рублей, при величине обязательств перед кредиторами в сумме 22 300 707 000 рублей», — отмечалось в решении суда.

8 августа 2019 года срок конкурсного производства продлили до 21 января 2020 года. А 6 сентября госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила о продлении срока расчёта с кредиторами первой очереди до 6 декабря 2019 года.

На начало августа 2019 года у банка были долги перед 2 108 кредиторами на общую сумму 21 653 237 000 рублей.

Где будут брать средства для расчётов с кредиторами? Большую часть, похоже, решили изыскать в карманах бывших топ-менеджеров и акционеров. 19 ноября суд рассмотрит заявление управляющего «о привлечении контролирующих банк лиц — Волчихина И.В., Гончарова А.А., Перминова С.Б., Семенова Д.Н. к субсидиарной ответственности» и взыскании солидарно 17 081 194 000 рублей.

Дела уголовные

Банкротство этого банка не обошлось без уголовных дел. В конце июня 2017 года в Следственный комитет РФ было направлено заявление по факту злоупотребления полномочиями при кредитовании юрлица. В итоге дело было возбуждено уже по факту хищения банковского имущества, обвинение по нему было предъявлено бывшему председателю правления. В мае 2018 года из этого дела в отдельное выделили события по «неустановленным соучастникам». В июле дела снова соединили в одно и в августе в нём появился второй фигурант. В октябре 2018 год Головинский районный суд Москвы вынес приговор экс-главе правления — 4,6 года условно. В ноябре того же года был также удовлетворен гражданский иск госкорпорации в интересах «АйМаниБанка» на 124 млн рублей.

По ряду эпизодов, связанных с хищением имущества под видом кредитования, а также в связи с покушением «на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов» и возможное преднамеренное банкротство банка, расследование ещё продолжается. В апреле 2019 года к делу добавился эпизод по хищению под видом выдачи технических кредитов.