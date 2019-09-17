Москва, , 11:12 — REGNUM По итогам последнего месяца лета в России было изготовлено 116 тыс. автомобилей, что на 3% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики.

Всего с января по август 2019 года в России с конвейеров сошло около 1 млн легковых машин. Это на 1,3% выше результата годичной давности.

При этом производство грузовиков за последние восемь месяцев составило 95 тыс. штук, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В августе же с конвейеров российских автозаводов сошло 13,4 тыс. грузовых машин — на 0,2% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе выставки Comtrans-2019 заявил, что программа государственной поддержки автопрома в России будет продлена. Для этой цели зарезервирован небольшой объём денежных средств на 2020 год.

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