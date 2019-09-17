Тегеран, , 12:23 — REGNUM Министр энергетики Ирана Биджан Зангане заявил, что Россия выделит ИРИ кредит в размере 1,2 млрд. долларов на строительство теплоэлектростанции в южной части провинции Хормозган. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, мощность электростанции составит 1400 мегаватт. Он отметил, что необходимое строительное оборудование, а также площадка для проекта будут предоставлены в течение следующих нескольких месяцев. Общая стоимость проекта составит 1,4 млрд. евро.

Согласно источнику, электростанция будет состоять из 4 энергоблоков мощностью 350 мегаватт каждый. Этого будет достаточно для обеспечения энергией 150 000 жилых домов. В соответствии с соглашением 2016 года Россия инвестирует в проект 85% его стоимости, остальные затраты понесет Иран.