Москва, , 11:26 — REGNUM В 2020 году ключевая ставка в России может снизиться с нынешний 7% до 6,25%. Об этом сообщила главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сложно сказать, почему рынок осторожен относительно смягчений. Рынок ожидает ключевую ставку на уровне 6,75, мы видим ключевую ставку в следующем году на уровне 6,25%», — отметила Донец.

Также эксперт не исключила, что инфляция окажется ниже прогнозируемого уровня и к концу года окажется меньше 4%. Согласно прогнозу экономиста, в первом квартале 2020 года инфляция составит 3,5%, а по итогам года 3,8%, что также ниже прогнозов.