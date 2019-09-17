Исламабад, , 15:45 — REGNUM 16 сентября Служба телекоммуникаций Пакистана заявила, что на полноценный запуск сети 5G в стране может уйти от четырех до пяти лет.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, представители Службы телекоммуникаций Пакистана представили доклад о 5G в Сенате, объяснив введенные ограничения на внедрение. Как отметили чиновники Службы, пионер 5G в Пакистане, телекоммуникационная компания ZONG (с участием китайских инвесторов), получила право только на местные испытания сети. Несмотря на то, что компания активно рекламирует новую сеть, она не получила разрешение на ее коммерческое использование по всей стране.

По словам чиновников, на подготовку к внедрению 5G может уйти от четырех до пяти лет. Кроме того, будет разработан особый план, который будет представлен в верхней палате парламента через две недели.