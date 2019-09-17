Кейптаун, , 11:48 — REGNUM По заявлению управляющего фонда «Дифференциал Капитал», резкий рост числа необеспеченных кредитов в ЮАР привел к тому, что 40% заемщиков стали банкротами, а миллионы людей оказались в долговой ловушке, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Суммарно около 7,8 млн человек, при общей численности населения ЮАР почти 60 млн., взяли кредитов на сумму ссуды на сумму 15 млрд. долларов, не имея возможности вернуть долг. В основном ссуды брали на краткосрочные нужды, такие как покупка мебели и вещей повседневного пользования, говорится в докладе фирмы, базирующейся в Йоханнесбурге.

ЮАР ослабила государственный контроль за необеспеченным кредитованием в 2007 году, чтобы открыть доступ к финансовым ресурсам для бедных слоев населения. Однако вскоре такое решение столкнулось с острой критикой. Согласно данным «Дифференциал Капитал», вместо того, чтобы помогать наиболее нуждающимся, кредиторы загоняли население в долговую яму.

«Кредитование наименее обеспеченных слоев населения крайне неэффективно и несправедливо. Кредиторы конкурируют за то, чтобы выдать кредит на большую сумму, а не за наиболее выгодные для клиента условия, надеясь на финансовую неграмотность и высокий потребительский спроса на кредит», — говорится в отчете. «Безрассудное кредитование приобретает систематический характер».

Согласно данным отчета, даже при росте числа людей, не способных платить проценты за кредит, отрасль остается крайне прибыльной: кредиторы просто устанавливают огромные процентные ставки и предлагают реструктуризацию долга для тех, кто объявил себя банкротом.