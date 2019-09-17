Ямусукро, , 10:39 — REGNUM Кот-д'Ивуар и Гана, крупнейшие в мире экспортеры какао, договорились о продаже этого товара с дополнительной надбавкой в размере 400 долларов США за тонну. Об этом сообщает ВВС Africa.

Схема направлена на сотрудничество с мировыми производителями шоколада, чтобы обеспечить избавление фермеров от бедности.

По информации телерадиокомпании, Кот-д'Ивуар и Гана производят две трети какао-бобов в мире, однако неустойчивая цена на урожай зачастую означает, что производители, многие из которых являются мелкими фермерами, вынуждены соглашаться на низкие цены.

Соглашение о введении так называемой дифференциальной суммы прожиточного минимума вступит в силу со следующего года.

Французский производитель шоколада Cemoi подтвердил, что будет покупать какао у Кот-д'Ивуара и платить дополнительные 400 долларов США за тонну. Также сообщается, что глобальные игроки в отрасли, Sucden, Barry Callebaut, Cargill и Olam заключили аналогичные сделки.

Трейдеры предупреждают, что схема может иметь неприятные последствия, если она стимулирует избыток урожая, что приведет к снижению цен.

Это соглашение является последним в серии попыток борьбы с бедностью среди африканских фермеров, выращивающих какао. Цена на какао, продаваемое в Европе, в июле достигла годового максимума, поскольку рынки ожидали соглашения о ценах от западноафриканских производителей.