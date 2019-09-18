Копенгаген, , 08:11 — REGNUM Налоговое управление Дании потребовало от Nordea 132 млн долларов в связи с вовлечением банка в дело с возможной ошибочной выплатой возмещения налога на прибыль канадскому пенсионному фонду Health Care of Ontario Pension Plan (HOOPP).

Об этом заявили представители Налогового управления на пресс-конференции 16 сентября, в ходе которой ведомство рассказало о своей текущей деятельности по возвращению части потерянных Данией средств в результате мошенничества в финансовой сфере. Датские власти возбудили дело против HOOPP еще в прошлом году, поскольку считали, что пенсионный фонд незаконно запросил выплату на налог на прибыль. По данным датских СМИ, канадский фонд на короткое время приобрел акции Дании с тем, чтобы избежать двойного налогообложения — об этом пишет датская газета «Finans» («Финансы»).

Налоговое управление подчеркнуло на пресс-конференции, что нет ничего противозаконного в торговле акциями, однако после досконального изучения дела, ведомство решило, что Nordea несет ответственность за выплату компенсации. «Эти 132 млн долларов мы требуем от банка и от пенсионного фонда из соображений солидарности», — заявил высокопоставленный чиновник Налогового управления.