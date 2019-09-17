Аддис-Абеба, , 10:35 — REGNUM Китайский производитель текстильной продукции Sunshine Ethiopia Wool Manufacturing Company намерен увеличить свой инвестиционный портфель в Эфиопии до 980 миллионов долларов США. Китайская текстильная компания, которая с 2016 года является резидентом индустриального парка Adama, имеет зарегистрированный инвестиционный капитал в размере 350 млн долларов США, но планирует дополнительно увеличить свой инвестиционный капитал в Эфиопии до миллиарда в рамках второго этапа своих инвестиций в расширение производства. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Capital Ethiopia.

Генеральный директор Sunshine Ethiopia Wool Чен Минь отметил, что запланированные инвестиции будут важны для текущего экспортного портфеля компании. Однако он выразил обеспокоенность по поводу периодических перебоев в подаче электроэнергии как основного недостатка, влияющего на производственную цепочку компании в Эфиопии. «Продолжающиеся частые перебои с подачей электроэнергии привели к тому, что фабрика все больше сомневалась в своих намерениях расширить свой бизнес в Эфиопии», — добавил директор.

По словам генерального директора, текстильная фирма, работая в нормальных условиях, имеет годовой объем производства в 10 миллионов тонн шерстяных тканей. Индустриальный парк был также построен национальной строительной компанией Китая и является частью грандиозного плана правительства Эфиопии по преобразованию в значительной степени аграрной экономики страны в индустриальную к 2025 году.