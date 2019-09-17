Москва, , 10:15 — REGNUM Ряд новых электронных компонентов, производимых предприятиями концерна «Автоматика», могут использоваться при комплектации автомобилей «Камаз», сообщила пресс-служба концерна.

Накануне руководители холдинговых компаний радиоэлектронного комплекса Ростеха («Автоматика» входит в структуру госкорпорации) посетили производственную площадку автогиганта. В ходе этой встречи обсуждался вопрос о поставке на «Камаз» тахографов, радаров, зарядных станций.

Добавим, «Камаз» является одной из ключевых компаний Ростеха. В соответствии с сообщением на сайте госкорпорации, сегодня доля «Ростеха» в акционерном капитале автогиганта составляет 49,9%.

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