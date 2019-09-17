Южно-Сахалинск, , 10:07 — REGNUM На курильском острове Итуруп за 2 млрд рублей отремонтируют дорогу к военному аэродрому «Буревестник», которую местные жители называют «дорогой жизни», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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7,6 км трассы также связывают Курильск с селом Горное, которое недавно было передано гражданским властям Сахалина Министерством обороны РФ. Финансирование реконструкции дороги ведётся за счёт ФЦП (совместной, федеральной и региональной) «Социально-экономическое развитие Курильских островов».

Работа дорожникам предстоит крайне сложная. Во-первых, строить трассу придётся с учётом высокой (до 9 баллов) сейсмической активности на Итурупе. Во-вторых, транситурупская магистраль находится в плачевном состоянии. Она выполнена в основном в грунтовом варианте, её постоянно на протяжении многих лет размывало дождями. Фактически, строителям предстоит построить современную, сейсмоустойчивую трассу с нуля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кунашире завершились российско-японские переговоры по вопросу утилизации бытового мусора.