Ижевск, , 09:56 — REGNUM Удмуртия при проведении централизованных закупок и закупок в электронном магазине «Малые закупки Удмуртской Республики» в январе-августе текущего года сэкономила 1,747 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в минфине региона.

По данным ведомства, в рамках Федерального закона №44-ФЗ было объявлено 10 772 конкурентных процедуры на общую сумму более 21,4 млрд рублей. В итоге было завершено 8,7 тыс. закупок более чем на 19 млрд рублей. Экономия составила 1,278 млрд рублей.

В рамках Федерального закона №223-ФЗ из 3 486 процедур было завершено 3 220 закупок на сумму 6,276 млрд рублей. Удалось сэкономить более 423 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября минфин республики сообщил, что было проведено с начала года 28 проверок процедур гасзакупок, объявленных учреждениями Удмуртии, из которых 5 прошли по обращениям физических и юридических лиц.

Всего было проведено закупок на 486 млн рублей, из них 31,3 млн рублей потрачено с нарушениями законодательства о закупках.

В частности, заказчики не обеспечивают открытость и прозрачность проведения конкурентных процедур, размещая информацию о выполнении контрактов не в полном объеме. Ряд заказчиков уходит от проведения конкурсных процедур, дробя закупки, чтобы сумма контракта не превышала 100 тыс. рублей, тогда можно обходится без конкурса.