Чебоксары, , 09:53 — REGNUM В Чувашии в январе-августе текущего года по сравнению с январем-августом прошлого года темпы промпроизводства выросли на 2,7%, при этом в августе промышленность в регионе «просела» на 5,1%. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Индекс промышленного производства в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 102,7%. В том числе объём добычи полезных ископаемых вырос на 32,8%, в обрабатывающих производствах — на 5,1%, в электроэнергетике зарегистрирован спад на 15,5%, в водоснабжении и организации сборы и утилизации отходов спад составил 5,1%.

В структуре обрабатывающих производств за указанный период спад произошёл в десяти отраслях. Наибольшее снижение отмечено в производстве текстильных изделий (индекс 77%) и производстве прочих готовых изделий (75,2%), также значительное падение — в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (81,9%), производстве электрического оборудования (81,9%).

Максимальный рост в обрабатывающих производств — в металлургическом производстве (индекс 164,9%) и производстве прочих транспортных средств и оборудования (152,9%).

Отметим, что индекс промышленного производства в Чувашии в августе 2019 года по сравнению с июлем составил 94,9%, к уровню августа 2018 года — 100,1%.