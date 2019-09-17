Омск, , 09:52 — REGNUM Делегация Омской области совершила рабочий визит в Маньчжурию (Китай). Как сообщили ИА REGNUM 17 сентября в областном правительстве, достигнут ряд предварительных договорённостей, кроме того, планируется продолжить переговоры по организации прямого регулярного авиасообщения «Омск-Маньчжурия».

В состав омской делегации вошли представители предприятий, учреждений образования и здравоохранения и другие. Омичи провели переговоры о сотрудничестве в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства. Также стороны обсудили вопросы организации прямого авиасообщения «Омск — Маньчжурия» с возможностью транзита до Пекина.

По словам замминистра минэкономики региона Елены Русиновой, Китай является «стратегическим иностранным партнёром Омской области». По итогам 2018 года взаимный товарооборот Омской области с Китаем составил более 115 млн долларов. Омск и Маньчжурия являются городами-побратимами.

В ходе визита аэропорты Омска и Маньчжурии договорились о взаимных скидках на аэропортовое обслуживание и подготовке совместного коммерческого предложения для российских авиакомпаний. Крупнейшие туристические компании Маньчжурии планируют посетить Омскую область и переговорить с региональными турфирмами об организации взаимных туристических маршрутов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в торговой зоне на границе Маньчжурии и российского Забайкалья наблюдается торговый бум.