Сеул, , 09:53 — REGNUM В октябре 2019 года в Южной Корее сократят таксы и сборы на международные отправления. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, топливные сборы на международные авиарейсы сократятся до 34 800 вон (~$29,26) в зависимости от расстояния между городами.

Известно, топливный сбор авиакомпании Korean Air будет варьироваться от 4800 вон (~$4,08) до 36 тыс. вон (~$30,27), в зависимости от того, какое расстояние самолет преодолеет из пункта А в пункт Б (от 804,6 км до 16 тыс. км).

Топливный сбор компании Asiana Airlines будет варьироваться от 4500 вон (~$3,78) до 28 200 вон (~$23,7) в диапазоне от 804 км до 8 тыс. км.

Кроме того, топливные сборы на внутренние рейсы также сократят до 4400 вон (~$3,7).