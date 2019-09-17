Москва, , 09:51 — REGNUM Самый большой дневной рост цен нефти с 1991 года, спровоцированный атакой беспилотников на объекты крупнейшей в мире компании по добыче нефти Saudi Aramco в Саудовской Аравии, — вполне ожидаемое явление. Такое заявление сделал министр энергетики России Александр Новак.

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«Наверное, это было ожидаемо, — сказал глава Минэнерго РФ. — Когда были выходные, все ожидали, что в понедельник цены подрастут, потому что в цене заложены неопределенность и риски».

По мнению Новака, биржи будут реагировать на ситуацию учитывая информацию, которая будет исходить от Саудовской Аравии.

Напомним, 16 сентября на фоне падения добычи в Саудовской Аравии цены на нефть выросли в среднем на 15%. Так, фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в ноябре выросли до $69,65 за баррель.

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Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что инциденты, подобные атаке дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, влияют на энергобезопасность во всём мире. Однако, по его словам, мировых запасов нефти достаточно, чтобы компенсировать потери от снижения добычи топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 сентября на объектах саудовской нефтяной компании Saudi Aramco произошли взрывы с последующим возгоранием. Причиной стала атака дронов, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Инцидент отразился на добыче нефти в Саудовской Аравии — она сократилась почти в два раза.