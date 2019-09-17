Вена, , 09:45 — REGNUM Согласно индексу уровня цен на 2018 год, в Европейском союзе страной с самыми высокими ценами на хлеб и крупы является Дания. Индекс уровня цен составляет здесь 152. На втором месте в списке расположилась Австрия с индексом 135. Например, в супермаркетах сети Lidl в Австрии цена за килограмм хлеба составляет примерно €2,5 — €3,5. В магазинах SPAR килограмм риса можно приобрести за €1,5. Третье место списка делят между собой Финляндия и Люксембург с индексом 127.

Хлеб Couleur

Средние цены на эти продукты установились в Хорватии, Германии и Португалии. Самые низкие — в Польше (68), Болгарии (62) и Румынии (54).

Понятие индекса уровня (Preisniveauindex) цен существует для сравнения цен в разных странах. За среднее значение берется 100. Данные за 2018 год озвучены Eurostat.

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