Волгоград, , 09:45 — REGNUM Волгоградский металлургический завод открыл дополнительные производственные мощности. На комбинате расконсервировали Южный пролёт Обжимного крупносортного цеха. На производственной площадке будут выпускать металлопрокат квадратного и круглого сечения, для этого создадут новые рабочие места, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе металлургического комбината.

Александр Дейнека. Кузнецы (фрагмент). 1957

Южный пролёт ОКЦ был законсервирован в марте 2018 года из-за недостаточной загрузки. Как отмечают на заводе, значительное сокращение объёма производства произошло из-за кризиса в менеджменте «Красного Октября». Больше года площадку использовали как склад готовой продукции. Металлопрокат, который будут изготавливать здесь, востребован в отечественном и зарубежном автомобиле‑ и машиностроении, на комбинате уже готовятся оформить соответствующие заказы.

«Работа Южного пролёта ОКЦ позволит предприятию расширить профильный сортамент. Кроме того, открытие производственной площадки позволит создать 37 дополнительных рабочих мест. Оба эти фактора не только благоприятно скажутся на экономике предприятия, но и откроют перед заводом новые перспективы развития», — подчеркнул исполнительный директор «Красного Октября» Александр Сиваков.

При выходе на проектную мощность Южный пролёт сможет ежемесячно выпускать до 2 тысяч тонн проката квадратного сечения и до 1 тысячи тонн — круглого.