Москва, , 09:40 — REGNUM Рубль 16 сентября достиг максимальных значений за последние полтора месяца, в моменте дотягиваясь к отметке 63,50 за один американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Форс-мажор в Саудовской Аравии этому явно способствовал, однако неспособность российской валюты удержаться на столь высоких значениях говорит о том, что она близка к пиковым значениям.

Это не значит, что сегодня, 17 сентября, рубль не может предпринять еще одной попытки зацепиться за вчерашние максимумы. Учитывая рост нефтяных котировок после закрытия российских торгов, это вполне возможно.

Но вторая неудачная попытка может привести к резкому развороту курса рубля и быстрому снижению в последующие дни этой недели в район 65,00 против американской валюты.

Так что сегодняшние торги, с одной стороны, очень показательны, а с другой, не должны принести больших направленных курсовых движений.

Можно сказать, что в течение дня рубль будет формировать вершину или пик к американскому доллару в диапазоне 63,50−64,20», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль остается сильным на фоне дорожающей нефти