Варна, Болгария, , 09:52 — REGNUM Россия рассчитывает на развитие торговли и инвестиционного сотрудничества с Болгарией. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал в интервью болгарской газете «Труд».

Одним из перспективных направлений министр назвал сельскохозяйственное машиностроение. Российская сторона намерена расширить модельный ряд поставляемой техники и развивать сервисную сеть.

Заинтересована в наращивании поставок на болгарский рынок компания «УАЗ», чьи автомобили хорошо зарекомендовали себя в этой стране. Кроме того, в Болгарии востребованы российские лекарства, а в России — болгарские. В 2018 году стоимость поставок в РФ болгарской фармпродукции составила $130 млн.

Россия находится на пятом месте для Болгарии в общем списке торговых партнеров и на втором — из стран вне Евросоюза. Взаимный товарооборот в 2018 году достиг $3,5 млрд, из которых около $3 млрд — поставки из РФ в Болгарию, напомнил Мантуров.