Нижний Новгород, , 09:28 — REGNUM В Нижегородской области в рамках реализации программы национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнено 80% работ от запланированного объема. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам главы областного минтранса Павла Саватеева, все асфальтовые работы должны быть завершены до 1 октября. До настоящего момента работы по укладке асфальта выполнены на площади более 3,5 млн кв метров. Приняты работы на 93 участках региональных автотрасс протяженностью 437,2 км.

Министр уточнил, что в случае возникновения замечаний объекты не принимаются до тех пор, пока не будут устранены нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в период реализации нацпроекта с 2019 по 2024 год в регионе будет отремонтировано более 4,9 тыс. км автодорог.

В числе ключевых целей нацпроекта — улучшение состояния региональных и муниципальных трасс, снижение уровня аварийности, смертности в результате ДТП. Также проект подразумевает снижение доли дорог, работающих в режиме перегрузки. В рамках нацпроекта будет построена новая развязка на участке Неклюдово — Золотово автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров.

В текущем году на нижегородские дороги планировалось направить 6,7 млрд рублей.