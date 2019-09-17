Москва, , 08:51 — REGNUM Власти Московской области заявили, что готовы платить туроператорам за привезенных в регион иностранных туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Комитет по туризму Московской области предлагает субсидию в размер 2 тыс. 500 руб. за одну ночевку одного иностранного туриста при заявке минимальной численности в 50 иностранных туристов на одного туроператора.

В списке туристы из 47 стран. Продолжительность их тура должна составлять не менее одной ночевки в гостинице в 15 городах Московской области — это Сергиев Посад, Волоколамск, Клин, Истра, Красногорск и др.

Отмечается, что иностранные туристы не едут в Подмосковье больше, чем на один день. Цель — повысить посещаемость иностранными туристами достопримечательностей подмосковных городов на более длительный период.

Как сообщало ИА REGNUM, первоочередной задачей для развития туризма в Московской области является привлечение путешественников, которые пробудут в там дольше одного дня.

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