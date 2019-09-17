Москва, , 08:44 — REGNUM Производство высокотехнологичных эндопротезов планирует наладить в России холдинг «Швабе» по соглашению с итальянской компанией Lima Corporate, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Подписание соглашения состоялось в рамках форума Биотехмед-2019, который проходит с 16 по 17 сентября в Геленджике. В соответствии с документом стороны создадут совместное производство.

«Мы планируем оперативно перейти от частичной локализации к полноценному производству эндопротезов крупных суставов и постепенному наращиванию присутствия на российском рынке — до 30% к 2030 году», — пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

В госкорпорации отметили, что объём рынка эндопротезов крупных суставов в России составляет примерно 100−120 тыс. установок в год. По мнению экспертов, потребность в этой продукции ещё выше — сегодня в проведении операции с использованием изделий нуждаются 180−200 тыс. человек в год.

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